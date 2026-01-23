Ричмонд
Управляемый снаряд вскрыл бетонный бункер с дроноводами ВСУ под Боровой

Кадры уничтожения укрепленного пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области опубликовал в пятницу Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, удар нанесен по бетонному укрытию украинских операторов БПЛА, выявленному в районе села Шийковка, расположенного неподалеку от поселка Боровая.

Сообщается, что для поражения бункера с засевшими в нем дроноводами ВСУ был применен корректируемый снаряд «Краснополь».

Судя по видео, боеприпас уничтожил выявленное укрытие. Информации о потерях противника в результате поражения пункта управления дронами под Шийковкой нет.

Ранее появилась информация о нанесении ракетного удара по подземному штабу ВСУ в селе Галициново Николаевской области. Сообщалось о поражении гиперзвуковыми ракетами «Циркон» подземного бункера в Винницкой области, который мог использоваться противником как пункт управления, резервный штаб или центр связи.

Также стало известно, что в ходе ночной массированной атаки по объектам ВСУ на Западной Украине под удар попал подземный штаб противника в районе Львова.

