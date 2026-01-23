Ричмонд
Военный эксперт спрогнозировал продвижение ВС РФ в 2026 году

Российская армия в текущем году сможет взять под контроль всю территорию Донбасса и продолжит формирование буферной зоны. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» сделал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению собеседника «Ленты.ру», если не будет заключено мирное соглашение между Россией и Украиной, то в течение шести месяцев российские войска смогут полностью освободить Донбасс. «Донбасс, Запорожье — это ключевые направления. Хотя на запорожском даже больше перспектив. Там две группировки, думаю, к концу зимы они выйдут к границам», — добавил эксперт.

Василий Дандыкин высказал уверенность в том, что российские военные продолжат создание зоны безопасности. По его словам, эта работа будет вестись на всех направлениях фронта. Он уточнил, что российские подразделения будут оттеснять ВСУ с приграничных территорий, пересекать границы «вплоть до Чернигова», чтобы отодвинуть украинских военных на расстояние не менее 100 км. Это лишит ВСУ возможности бить по российским регионам.