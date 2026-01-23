Военный эксперт спрогнозировал продвижение ВС РФ в 2026 году

Василий Дандыкин высказал уверенность в том, что российские военные продолжат создание зоны безопасности. По его словам, эта работа будет вестись на всех направлениях фронта. Он уточнил, что российские подразделения будут оттеснять ВСУ с приграничных территорий, пересекать границы «вплоть до Чернигова», чтобы отодвинуть украинских военных на расстояние не менее 100 км. Это лишит ВСУ возможности бить по российским регионам.