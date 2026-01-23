ВСУ потеряли за неделю от действий «Центра» более 2 970 военных и танк Leopard

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Потери ВСУ за минувшую неделю составили свыше 2 970 военнослужащих и танк Leopard немецкого производства в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Центр” продолжали активные наступательные действия. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2 970 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 33 боевые бронированные машины, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США», — говорится в сообщении.