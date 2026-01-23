«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 1 110 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении.
ВСУ за неделю потеряли более 1 110 военных в зоне группировки «Север»
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Потери ВСУ за прошедшую неделю составили свыше 1 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны РФ.