Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за неделю потеряли более 1 110 военных в зоне группировки «Север»

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Потери ВСУ за прошедшую неделю составили свыше 1 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 1 110 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении.