ВСУ потеряли за неделю свыше 1 255 военных в зоне Южной группировки

Противник потерял 33 боевые бронированные машины, в том числе 2 бронеавтомобиля Stryker и 4 бронетранспортера М113 производства США.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за минувшую неделю составили более 1 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«За неделю в зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли более 1 255 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, в том числе 2 бронеавтомобиля Stryker и 4 бронетранспортера М113 производства США», — указали в ведомстве.

