ВСУ за неделю потеряли свыше 1,4 тыс. военных в зоне «Запада»

Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Запад» за неделю составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, 2 танка и 18 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1 400 военнослужащих, 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов», — говорится в сообщении.