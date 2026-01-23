ВСУ за неделю потеряли свыше 1,4 тыс. военных в зоне «Запада»

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Запад» за неделю составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, 2 танка и 18 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1 400 военнослужащих, 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов», — говорится в сообщении.