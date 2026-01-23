Ричмонд
ВС России нанесли шесть ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские военные на неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 17 по 23 января т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сводке военного ведомства.