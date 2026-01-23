Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за неделю

«Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 января.
Отмечается, что за прошедшую неделю подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.