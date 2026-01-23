Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за неделю

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Потери украинских военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Запад» в течение недели составили более 1400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 января.

Отмечается, что за прошедшую неделю подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.