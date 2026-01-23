Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за неделю

Отмечается, что за прошедшую неделю подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.