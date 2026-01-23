Средства ПВО сбили за неделю 1 468 беспилотников самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за неделю 7 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1 468 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб, 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 7 управляемых ракет большой дальности “Нептун” и 1 468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — информировали в ведомстве.
