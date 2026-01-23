Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за неделю

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Восток” противник потерял более 1740 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области.
«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.