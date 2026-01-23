Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне «Южной» группировки за неделю

«Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 1255 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля Stryker и четыре бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 80 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, из них шесть западного производства, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке.