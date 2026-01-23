«Подразделения группировки войск “Центр” продолжали активные наступательные действия и освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк “Leopard” производства ФРГ, 33 боевые бронированные машины, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки “Paladin” производства США», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли более 2970 боевиков в зоне действий «Центра» за неделю
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» в течение недели освободили Новопавловку, уничтожили более 2970 военнослужащих ВСУ, четыре танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 33 боевые бронированные машины, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
