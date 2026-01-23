Появилось видео, как дроны РФ разгромили шедшую в контратаку пехоту ВСУ в ДНР

На кадрах показано поражение живой силы противника, техники, позиций, тяжёлых беспилотников и средств связи. Один из эпизодов демонстрирует удар российского дрона по пикапу ВСУ, который двигался по дороге — автомобиль полностью сгорел после попадания. Также в ролике зафиксировано уничтожение тяжёлых дронов типа «Баба-яга», пункта управления БПЛА, миномёта и антенны связи украинских подразделений.
Ранее Life.ru писал, что российский «Краснополь» уничтожил бетонный бункер с диспетчерами БПЛА. Применение высокоточного боеприпаса привело к полному разрушению убежища. Оставшееся после удара огромное воронкообразное углубление свидетельствует об абсолютной ликвидации пункта управления.