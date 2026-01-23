Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 17 — 23 января 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 17 по 23 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 17 по 23 января ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Прилуки и Павловка в Запорожской области;
  • Приволье и Новопавловка в ДНР;
  • Симиновка в Харьковской области.

«Север» наступает в Харьковской области

«Северная» группировка за неделю в Харьковской области атаковала шесть бригад и два пограничных отряда, в Сумской области — восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 1110 боевиков. Также ВСУ лишились девяти боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, десяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» занял выгодные рубежи и позиции

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 16 бригад противника.

Потери украинской стороны составили: свыше 1400 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 украинским бригадам.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1255 бойцов, 33 боевые бронированные машины, 80 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» продвигается в ДНР

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 19 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, 33 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии.

«Восток» атакует противника в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 11 бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили превысили 1740 человек. Также украинская сторона лишилась: трех танков, 23 боевых бронированных машин, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, трех складов боеприпасов и материальных средств.

«Днепр» продавил линию обороны противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.

ВСУ потеряли порядка 335 военнослужащих, 37 автомобилей, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии

С 17 по 23 января ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены восемь боевых машин РСЗО, из них три западного производства, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса».

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 35 управляемых авиационных бомб;
  • 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • семь управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
  • 1 468 БПЛА самолетного типа.

