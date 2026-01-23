Главное из брифинга Минобороны 17 — 23 января 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 17 по 23 января ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Прилуки и Павловка в Запорожской области;
- Приволье и Новопавловка в ДНР;
- Симиновка в Харьковской области.
«Север» наступает в Харьковской области
«Северная» группировка за неделю в Харьковской области атаковала шесть бригад и два пограничных отряда, в Сумской области — восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 1110 боевиков. Также ВСУ лишились девяти боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, десяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» занял выгодные рубежи и позиции
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 16 бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1400 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1255 бойцов, 33 боевые бронированные машины, 80 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» продвигается в ДНР
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 19 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, 33 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии.
«Восток» атакует противника в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 11 бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили превысили 1740 человек. Также украинская сторона лишилась: трех танков, 23 боевых бронированных машин, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, трех складов боеприпасов и материальных средств.
«Днепр» продавил линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.
ВСУ потеряли порядка 335 военнослужащих, 37 автомобилей, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
С 17 по 23 января ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены восемь боевых машин РСЗО, из них три западного производства, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса».
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 35 управляемых авиационных бомб;
- 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- семь управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
- 1 468 БПЛА самолетного типа.