ВС РФ поразили два укрытия с солдатами ВСУ в районе Константиновки

Также на константиновском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии уничтожили два автомобиля ВСУ, которые доставляли на передовую боеприпасы и материальное имущество. Один из автомобилей был уничтожен в момент выгрузки боеприпасов.