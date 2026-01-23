ВС РФ поразили два укрытия с солдатами ВСУ в районе Константиновки

«На константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили две огневые точки противника и передали координаты расчету 152-мм гаубицы “Мста-Б”. Артиллеристы точным огнем уничтожили две огневые точки с живой силой противника», — сказано в сообщении.
Также на константиновском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии уничтожили два автомобиля ВСУ, которые доставляли на передовую боеприпасы и материальное имущество. Один из автомобилей был уничтожен в момент выгрузки боеприпасов.
Кроме того, разведчики обнаружили наблюдательный пункт и передали его координаты артиллеристам. Огнем из 122-мм орудия цель была уничтожена. Также операторы беспилотных систем обнаружили и уничтожили замаскированный 120-мм миномет ВСУ.