ВС РФ поразили «Краснополем» пункт управления БПЛА в Харьковской области

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские артиллеристы поразили корректируемым снарядом «Краснополь» украинский пункт управления дронами в Шийковке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ был выявлен пункт управления БПЛА противника в одном из укрепленных фортификационных сооружений в районе н. п. Шийковка Харьковской области. В соответствии с характером цели командованием было принято решение на уничтожение военного объекта ВСУ корректируемым артиллерийским боеприпасом “Краснополь”. Успешное поражение с разрушением цели российскими артиллеристами было подтверждено средствами объективного контроля», — сказано в сообщении.

