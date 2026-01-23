ВС РФ поразили «Краснополем» пункт управления БПЛА в Харьковской области

«В ходе разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ был выявлен пункт управления БПЛА противника в одном из укрепленных фортификационных сооружений в районе н. п. Шийковка Харьковской области. В соответствии с характером цели командованием было принято решение на уничтожение военного объекта ВСУ корректируемым артиллерийским боеприпасом “Краснополь”. Успешное поражение с разрушением цели российскими артиллеристами было подтверждено средствами объективного контроля», — сказано в сообщении.
