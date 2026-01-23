Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнокалиберная САУ «Малка» уничтожила опорный пункт ВСУ в ДНР. Видео

Военкор Евгений Поддубный показал кадры работы артиллеристов 120-й бригады, которые серией точных попаданий ликвидировали позиции противника на севере ДНР.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки «Малка» группировки войск «Центр» нанес серию ударов по укреплению ВСУ на севере Донецкой Народной Республики. Кадры боевой работы разместил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Цель была обнаружена разведкой на удалении свыше 35 километров. Противник организовал на этом участке разветвленный опорный пункт с фортификационными сооружениями и подземными ходами сообщения. Там располагались пункт управления БПЛА, огневые позиции и места размещения личного состава.

По выявленному объекту были нанесены удары 203-мм осколочно-фугасными снарядами. После серии попаданий назначенная цель была уничтожена.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше