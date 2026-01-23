Крупнокалиберная САУ «Малка» уничтожила опорный пункт ВСУ в ДНР. Видео

Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки «Малка» группировки войск «Центр» нанес серию ударов по укреплению ВСУ на севере Донецкой Народной Республики. Кадры боевой работы разместил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Цель была обнаружена разведкой на удалении свыше 35 километров. Противник организовал на этом участке разветвленный опорный пункт с фортификационными сооружениями и подземными ходами сообщения. Там располагались пункт управления БПЛА, огневые позиции и места размещения личного состава.
По выявленному объекту были нанесены удары 203-мм осколочно-фугасными снарядами. После серии попаданий назначенная цель была уничтожена.