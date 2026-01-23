Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Defence24: российская армия получила партию модернизированных танков Т-90М

Российская армия в декабре прошлого года получила очередную партию новых серийных танков Т-90М, которые были модернизированы с учетом боевого опыта на Украине, сообщает польский новостной портал Defence24.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что количество переданных танков не разглашается, но на кадрах российских СМИ видно как минимум четыре танка, которые перевозят по железной дороге.

Издание отмечает, что Россия не только разрабатывает новые модели танков, но и активно совершенствует существующие. По имеющимся данным, российские танковые разработки учитывают боевой опыт, полученный в ходе конфликта на Украине.

Например, русские улучшили системы управления огнем и противодействия дронам с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Т-90М, известный как «Прорыв-3», — это последняя модификация серийного танка Т-90, который был разработан Конструкторским бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана (КБТМ). Как утверждает портал, изначально многие Т-90М создавались путем модернизации имеющихся Т-90 и Т-90А, но сейчас, из-за дефицита старых машин, большинство, если не все, производятся с нуля.

Конструкторы улучшили огневую мощь, средства защиты и мобильность Т-90М, уточняет Defence24.

Основные улучшения включают замену орудия на модернизированную 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5, а также новую систему управления огнем и дистанционно управляемый пулеметный модуль на башне. Броню на корпусе и башне усилили комплексом динамической защиты «Реликт» и решетчатой защитой кормы. Кроме того, танк оснастили новой сварной башней, более мощным дизельным двигателем В-92С2Ф (1130 лошадиных сил) с автоматической трансмиссией и вспомогательной силовой установкой.