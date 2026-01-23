Defence24: российская армия получила партию модернизированных танков Т-90М

В статье говорится, что количество переданных танков не разглашается, но на кадрах российских СМИ видно как минимум четыре танка, которые перевозят по железной дороге.
Например, русские улучшили системы управления огнем и противодействия дронам с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Т-90М, известный как «Прорыв-3», — это последняя модификация серийного танка Т-90, который был разработан Конструкторским бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана (КБТМ). Как утверждает портал, изначально многие Т-90М создавались путем модернизации имеющихся Т-90 и Т-90А, но сейчас, из-за дефицита старых машин, большинство, если не все, производятся с нуля.
Основные улучшения включают замену орудия на модернизированную 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5, а также новую систему управления огнем и дистанционно управляемый пулеметный модуль на башне. Броню на корпусе и башне усилили комплексом динамической защиты «Реликт» и решетчатой защитой кормы. Кроме того, танк оснастили новой сварной башней, более мощным дизельным двигателем В-92С2Ф (1130 лошадиных сил) с автоматической трансмиссией и вспомогательной силовой установкой.