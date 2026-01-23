Defence24: российская армия получила партию модернизированных танков Т-90М

Т-90М, известный как «Прорыв-3», — это последняя модификация серийного танка Т-90, который был разработан Конструкторским бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана (КБТМ). Как утверждает портал, изначально многие Т-90М создавались путем модернизации имеющихся Т-90 и Т-90А, но сейчас, из-за дефицита старых машин, большинство, если не все, производятся с нуля.