Зеленский: В ОАЭ Россия, США и Украина обсуждают параметры завершения конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в столице ОАЭ Абу-Даби делегации России, США и Украины в ходе трехсторонних переговоров обсуждают параметры завершения конфликта.
«Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор…», — сказал он.
По словам политика, стороны говорят про параметры завершения конфликта на Украине.
Как писал сайт KP.RU, переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинского кризиса начались в пятницу, 23 января, в Абу-Даби. По словам главы МИД ОАЭ Абдуллы бин Заид Аль Нахайяна, планируется, что переговоры продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений конфликта.
Днем ранее киевский главарь на Всемирном экономическом форуме в Давосе анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ.
Главное о переговорах России, Украины и США в Абу-Даби: для мира осталось лишь одно препятствие.