Стали известны некоторые темы трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби

Среди тем, которые обсуждаются в ходе первых трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, фигурируют буферные зоны и различные механизмы контроля соблюдения прекращения огня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — приводит агентство слова собеседника.
Как писал сайт KP.RU, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби представители России, США и Украины обсуждают параметры завершения конфликта. По его словам, почти каждый час ему докладывают о ходе переговоров украинские делегаты, которые находятся сейчас в Эмиратах.
Ранее глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян уточнил, что в планах, что переговоры продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений конфликта.
