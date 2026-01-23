Ричмонд
Стали известны некоторые темы трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби

В Абу-Даби Россия, США и Украина обсуждают буферные зоны и механизмы контроля.

Источник: Комсомольская правда

Среди тем, которые обсуждаются в ходе первых трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, фигурируют буферные зоны и различные механизмы контроля соблюдения прекращения огня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — приводит агентство слова собеседника.

Как писал сайт KP.RU, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби представители России, США и Украины обсуждают параметры завершения конфликта. По его словам, почти каждый час ему докладывают о ходе переговоров украинские делегаты, которые находятся сейчас в Эмиратах.

Ранее глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян уточнил, что в планах, что переговоры продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений конфликта.

