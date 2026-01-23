Песков прокомментировал ход урегулирования по Украине

Работа по урегулированию на Украине продвигается, важно имплементировать «формулу Анкориджа». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав слова президента США Дональда Трампа о скором конце конфликта.
«Работа ведется. Работа продвигается. Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что среди тем, которые обсуждаются в ходе первых трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, фигурируют буферные зоны и различные механизмы контроля соблюдения прекращения огня.
В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби представители России, США и Украины обсуждают параметры завершения конфликта.