Песков прокомментировал ход урегулирования по Украине

Песков: Урегулирование по Украине продвигается, важно внедрить формулу Анкориджа.

Источник: Комсомольская правда

Работа по урегулированию на Украине продвигается, важно имплементировать «формулу Анкориджа». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав слова президента США Дональда Трампа о скором конце конфликта.

«Работа ведется. Работа продвигается. Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что среди тем, которые обсуждаются в ходе первых трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, фигурируют буферные зоны и различные механизмы контроля соблюдения прекращения огня.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби представители России, США и Украины обсуждают параметры завершения конфликта.

