Стало известно, как увеличилась выплата для контрактников в Петербурге

Сообщается, что в Петербурге созданы все условия для заключения контракта на военную службу в Вооруженных силах РФ. Во всех районах города открыты и работают информационные пункты. В дополнение к федеральным определены региональные выплаты заключившим контракт. Действует широкий перечень социальных гарантий и льгот участникам специальной военной операции.