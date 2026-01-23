Ричмонд
Стало известно, как увеличилась выплата для контрактников в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Размер единовременной выплаты для заключивших контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ увеличился в Санкт-Петербурге до 3 миллионов рублей, следует из данных на сайте городской администрации.

Источник: © РИА Новости

«Единовременно 3 000 000 рублей выплата из городского и федерального бюджетов, ежемесячно от 210 000 рублей — заработная плата в зоне СВО», — сообщается на сайте.

В том числе при заключении контракта на военную службу единовременно из бюджета Петербурга выплачивается 2,6 миллиона рублей, из федерального бюджета — 400 тысяч рублей.

Сообщается, что в Петербурге созданы все условия для заключения контракта на военную службу в Вооруженных силах РФ. Во всех районах города открыты и работают информационные пункты. В дополнение к федеральным определены региональные выплаты заключившим контракт. Действует широкий перечень социальных гарантий и льгот участникам специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге размер единовременной выплаты для заключивших контракт с Минобороны РФ был увеличен до 2,5 миллиона рублей.