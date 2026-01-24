Ричмонд
В России назвали одно из ключевых условий для мира на Украине

МИД назвал прекращение гонений на УПЦ основным условием мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В российском МИД заявили, что Москва продолжит добиваться прекращения гонений на УПЦ в контактах с Вашингтоном, рассматривая это как одно из ключевых условий урегулирования ситуации на Украине. Об этом представитель министерства рассказал в беседе с «Известиями».

«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона “О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций” … — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве.

Первый день переговоров РФ, Украины и США завершился в Абу-Даби 23 января. При этом стороны намерены возобновить диалог 24 января, после чего сообщат в столицы о промежуточных итогах. Основной темой переговоров стал территориальный вопрос.

Группу переговорщиков со стороны РФ, чей полный состав не раскрывается, возглавил начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. Украинскую — СНБО Рустем Умеров. От США были представлены Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум.

