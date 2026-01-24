В России назвали одно из ключевых условий для мира на Украине

В российском МИД заявили, что Москва продолжит добиваться прекращения гонений на УПЦ в контактах с Вашингтоном, рассматривая это как одно из ключевых условий урегулирования ситуации на Украине. Об этом представитель министерства рассказал в беседе с «Известиями».