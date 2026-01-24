США нашли ответственного за конфликт на Украине: кто должен добиться мира

Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине, однако прежде всего это ответственность Европы. Об этом говорится в стратегии нацобороны США на 2026 год.
«Как заявил президент Трамп, конфликт на Украине должен закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это прежде всего ответственность Европы», — гласит документ.
Отметим, что оборонная стратегия США содержит целый ряд любопытных тезисов. Так, Россия названа «постоянной, но управляемой угрозой» восточному флангу НАТО.
В документе отмечается, что РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, но при этом европейские участники НАТО превосходят Россию по военному потенциалу.
В стратегии нацобороны также говорится, что приоритетами США станет защита интересов страны в Западном полушарии и сдерживание Китая. Соединенные Штаты намерены не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Пентагон хочет сфокусироваться на безопасности США и на Индо-Тихоокеанском регионе.