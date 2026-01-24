ВС РФ за сутки сбили 88 дронов ВСУ в зоне ответственности «Запада»

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 23 БПЛА самолетного типа и 65 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Кроме того, выявлены и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 6 складов боеприпасов ВСУ», — сообщил Бигма на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.
По его словам, военнослужащие группировки за сутки также уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, САУ «Гвоздика», 5 минометов и 9 наземных робототехнических комплексов. «При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах Ковшаровки, Дробышева, Красного Лимана, Александровки, Ильичовки, Кутьковки и Новоосинова», — отметил Бигма.