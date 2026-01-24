Дроны группировки «Запад» уничтожили НРТК и живую силу ВСУ под Купянском

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили наземный робототехнический комплекс и военнослужащих ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что удары были нанесены по данным воздушной разведки, которая выявила технику и личный состав противника при попытке к ротации. Расчет FPV-дронов группы «Контора», преодолев средства радиоэлектронной борьбы, точно идентифицировал и поразил цели. Результат подтвержден средствами объективного контроля.
В подразделениях беспилотников лимитов на применение дронов нет, отметили в Минобороны. Как только появляется новая цель, дежурный расчет незамедлительно атакует его, используя различные типы боеприпасов в зависимости от боевой задачи.