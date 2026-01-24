Ричмонд
Бойцы «Востока» уничтожили транспорт логистики ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск уничтожили автомобиль и роботизированную платформу ВСУ, сорвав снабжение противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Разведкой войск беспилотных систем группировки “Восток” была выявлена попытка подвоза боеприпасов и материальных средств к позициям ВСУ в Запорожской области. После уточнения направления движения и района работы по технике отработали расчеты ударных БПЛА. Удары наносились по технике обеспечения, задействованной для доставки и распределения грузов. В результате уничтожены наземный робототехнический комплекс, грузовой автомобиль, а также несколько пикапов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки уничтожил украинский пункт временной дислокации, а самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» — опорные пункты, элементы оборонительных сооружений в лесополосах, а также живую силу ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что слаженные действия подразделений группировки ослабляют оборону противника, лишают его подготовленных позиций и срывают снабжение передовых подразделений.

