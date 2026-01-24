Артиллерия «Севера» уничтожила укрытия и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях

«В ходе боевой работы было вскрыто скопление бронетехники противника. Данные о ее местонахождении были переданы расчетам 203-мм самоходных артиллерийских установок “Малка” 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север”, которые успешно уничтожили все цели», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве также рассказали, что расчеты гаубиц «Мста-Б» и Мста-С’группировки, используя высокоточные боеприпасы «Краснополь», ликвидировали пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской области. Кадры объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали точные удары, взрывы и уничтожение вражеских объектов с живой силой противника.
Подобные операции, отметили в Минобороны, выполняются в рамках создания санитарной зоны для обеспечения безопасности приграничных российских регионов и не позволяют противнику перебрасывать резервы.