Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли опорники, технику и живую силу в зоне ответственности группировки «Центр»

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили более 10 единиц техники, опорные пункты и живую силу ВСУ на Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск “Центр”, поддерживая российские штурмовые группы, уничтожили бронированную технику и легковые автомобили с десантом, а также живую силу ВСУ, передвигающуюся в пешем порядке на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении военного ведомства.

Там уточнили, что специалисты войск беспилотных систем в ходе выполнения боевых задач по нарушению логистики ВСУ уничтожили более десятка бронированной и легковой техники ВСУ вместе с десантом. А передвигающаяся вдоль лесополос пехота ВСУ не смогла вовремя укрыться и была уничтожена точными ударами FPV-дронов.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении. Артиллерийский удар был нанесен с расстояния более 19 км по данным разведки и при поддержке расчетов беспилотников для корректировки огня.

Как отметили в Минобороны, совместные действия артиллерии и войск беспилотных систем позволяют эффективно поддерживать наступление штурмовых групп и нарушать логистику противника, нанося ему значительные потери.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше