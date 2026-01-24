ВСУ потеряли опорники, технику и живую силу в зоне ответственности группировки «Центр»

«Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск “Центр”, поддерживая российские штурмовые группы, уничтожили бронированную технику и легковые автомобили с десантом, а также живую силу ВСУ, передвигающуюся в пешем порядке на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении военного ведомства.
Там уточнили, что специалисты войск беспилотных систем в ходе выполнения боевых задач по нарушению логистики ВСУ уничтожили более десятка бронированной и легковой техники ВСУ вместе с десантом. А передвигающаяся вдоль лесополос пехота ВСУ не смогла вовремя укрыться и была уничтожена точными ударами FPV-дронов.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении. Артиллерийский удар был нанесен с расстояния более 19 км по данным разведки и при поддержке расчетов беспилотников для корректировки огня.
Как отметили в Минобороны, совместные действия артиллерии и войск беспилотных систем позволяют эффективно поддерживать наступление штурмовых групп и нарушать логистику противника, нанося ему значительные потери.