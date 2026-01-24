ВСУ потеряли опорники, технику и живую силу в зоне ответственности группировки «Центр»

Кроме того, в Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении. Артиллерийский удар был нанесен с расстояния более 19 км по данным разведки и при поддержке расчетов беспилотников для корректировки огня.