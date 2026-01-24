ВС РФ «Градом» уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

«Получив координаты цели, расчет нанес огневое поражение и уничтожил скопление пехоты ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Выполнив задачу, боевая машина оперативно покинула огневую позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ уточнили, что корректировка стрельбы велась в режиме реального времени. «В этом артиллеристам “крылатой пехоты” помогают подразделения войск беспилотных систем. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях», — добавили в ведомстве.
Как рассказали в Минобороны РФ, расчеты 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Град» всегда находятся в полной боевой готовности и выполняют задачи по уничтожению личного состава, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ. «С получением команды на применение, экипаж боевой машины выезжает из укрытия на огневую позицию и производит залп из установки по установленной цели», — отметили в ведомстве.