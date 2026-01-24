Киев остался без тепла и воды: в городе сообщили о перебоях после взрывов

На левом берегу Днепра в столице Украины произошли сбои в подаче тепла и воды. Это случилось после того, как в городе были слышны взрывы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
«На левом берегу столицы перебои с тепло — и водоснабжением», — написал украинский градоначальник.
В ночь на 24 января в Киеве раздались взрывы, после чего началась работа ПВО. По данным мэра Кличко, в двух районах города возникли пожары.
Напомним, что в Киеве сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением — отключения электроэнергии длятся по несколько часов.
В свою очередь министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января стал самым трудным днем для энергосистемы страны.
Помимо этого, накануне стало известно, что в Киеве на фоне отключений электроэнергии массово начали гореть трансформаторы. Однако причина пока остается неизвестной.