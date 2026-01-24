Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

«Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Донецке (РО), а также в районах — Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали, будут уточняться.
