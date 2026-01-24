Ричмонд
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. БПЛА уничтожили в ростовских Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Донецке (РО), а также в районах — Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали, будут уточняться.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
