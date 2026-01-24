Свет есть 3−4 часа в сутки: На Украине признали катастрофу в сфере энергетики

Глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что ситуация в украинской энергетике достигла катастрофических масштабов.
«Мы близки к гуманитарной катастрофе», — передает слова главы ДТЭК Reuters.
По его словам, электричество подается лишь на 3−4 часа в сутки, затем следует отключение на 10−15 часов.
Кроме этого, Тимченко отметил, что на Украине есть дома, которые неделями остаются без отопления.
Накануне стало известно, что сразу несколько трансформаторов в четырех районах Киева начали гореть. Причины возгорания устройств пока остаются неизвестными. При этом местные жители публикуют кадры с пламенем, охватившем трансформаторы.
До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве более 5,6 тыс. многоэтажных домов остались без отопления. Он также уточнил, что жилые дома на левобережной стороне города остались, кроме этого, без доступа к воде.