В Ростовской области силами противовоздушной обороны в течение ночи были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале, воздушные цели ликвидированы в городах Каменск-Шахтинский и Донецк (Ростовской области), а также в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.
Глава региона отметил, что информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступала, все данные уточняются. Оперативная обстановка в области находится под контролем.
«На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — добавил он.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.