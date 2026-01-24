Ричмонд
Атака ВСУ на Крым и Ростовскую область: сбиты 75 дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов: 46 — над территорией Ростовской области, 22 — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым, два — над территорией Курской области и по одному — над территориями Воронежской и Брянской областей», — говорится в сообщении.