Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Так, больше всего дронов сбили в Ростовской области — 46. Над Белгородской нейтрализовали 22 БПЛА, над Крымом — три. Еще два сбили в Курской области и по одному над Воронежской и Брянской областями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше