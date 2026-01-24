Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.
Так, больше всего дронов сбили в Ростовской области — 46. Над Белгородской нейтрализовали 22 БПЛА, над Крымом — три. Еще два сбили в Курской области и по одному над Воронежской и Брянской областями.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше