За ночь над территорией России сбиты 75 беспилотников

Как уточнило ведомство, 46 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 22 — над Белгородской, три — над Крымом, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Брянской областями.
Об отражении налета БПЛА сообщали губернаторы Ростовской области Юрий Слюсарь и Воронежской области Александр Гусев. Пострадавших и разрушений нет, уточняли главы регионов.
