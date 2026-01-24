Ричмонд
За ночь над территорией России сбиты 75 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 24 января силы ПВО уничтожили 75 беспилотников над шестью регионами.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнило ведомство, 46 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 22 — над Белгородской, три — над Крымом, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Брянской областями.

Об отражении налета БПЛА сообщали губернаторы Ростовской области Юрий Слюсарь и Воронежской области Александр Гусев. Пострадавших и разрушений нет, уточняли главы регионов.

