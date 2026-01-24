Системы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно данным ведомства, основная часть сбитых БПЛА пришлась на Ростовскую область, где было нейтрализовано 46 БПЛА. На втором месте по интенсивности удара оказалась Белгородская область — там сбиты 22 беспилотника.
Также цели были уничтожены над территорией Республики Крым (3 БПЛА), Курской области (2 БПЛА), а также по одному дрону над Воронежской и Брянской областями.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.