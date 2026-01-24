Долгосрочное урегулирование на Украине невозможно без решения территориального вопроса на основе «формулы Анкориджа». Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
Он подчеркнул, что эта позиция была подтверждена в ходе переговоров с американской делегацией 22−23 января.
«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22−23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — сказал Полищук в комментарии РИА Новости.
Дипломат также отметил необходимость уважать право на самоопределение жителей тех регионов, которые воссоединились с Россией.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне завершения первого раунда трёхсторонних переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби, где центральной темой действительно стали территориальные аспекты будущего урегулирования.