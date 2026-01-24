Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области спустя почти 16 часов

Рано утром 24 января в Воронежской области отменили угрозу налета вражеских беспилотников. Сообщение об этом опубликовал глава региона Александр Гусев в 06:12.
Губернатор отметил, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в небе над одним из районов Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
Напомним, что опасность атаки БПЛА, летящих со стороны Украины в Воронежскую область, объявили накануне, 23 января, в 14:27. За это время режим непосредственной угрозы удара вводили в трех районах региона — Лискинском, Россошанском, Острогожском, а также в Борисоглебске.
