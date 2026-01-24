Российские силы ПВО сбили за сутки 137 беспилотников ВСУ самолетного типа

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — информировали в ведомстве.
По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110 949 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 292 танка и других боевых бронированных машин, 1 650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 801 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 675 единиц специальной военной автомобильной техники.
