«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” завершено освобождение населенного пункта Старица», — говорится в сводке.
Бойцы группировки также нанесли удары по трем бригадам противника в Харьковской области и двум — в Сумской.
За сутки ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.