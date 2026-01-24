Ричмонд
Бойцы «Севера» освободили Старицу в Харьковской области

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Старицу в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” завершено освобождение населенного пункта Старица», — говорится в сводке.

Бойцы группировки также нанесли удары по трем бригадам противника в Харьковской области и двум — в Сумской.

За сутки ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.