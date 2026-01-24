Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургская компания восстановит Дворец бракосочетания в центре Мариуполя

После завершения демонтажа старого здания петербургские строители начнут работы по возведению нового ЗАГСа.

Источник: Смольный

Восстановление центрального Дворца бракосочетаний (ЗАГСа) в Мариуполе поручено петербургской строительной компании, которая работает в городе-побратиме с первых дней после его освобождения. Демонтажные работы начнутся в ближайшее время, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В конце прошлого года в Мариуполе открылся Драматический театр, возрожденный петербургскими строителями… В этом году петербуржцы планируют подарить мариупольцам обновлённый ЗАГС, где вновь зазвучит марш Мендельсона.

губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Новый ЗАГС станет юбилейным, 50-м объектом, восстановленным в Мариуполе силами Санкт-Петербурга с 2022 года. Список уже отстроенных объектов включает: 4 детских сада, 3 школы, детская и взрослая поликлиники, онкологический центр, реабилитационный центр для детей-инвалидов. Кроме того, реконструированы 8 многоквартирных домов, общежитие, а также драматический театр, памятник Александру Невскому, Свято-Троицкий храм, монумент «Мариуполь — город воинской славы» и филиал Музея обороны и блокады Ленинграда, несколько парков, скверов и фонтанных комплексов.

Александр Беглов подчеркнул, что Петербург не просто ведёт строительство, но и создаёт комфортную среду для жителей Мариуполя, возвращая городу его социальную, культурную и бытовую инфраструктуру. Работы ведутся в рамках исполнения поручений Президента России.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше