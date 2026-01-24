Петербургская компания восстановит Дворец бракосочетания в центре Мариуполя

Новый ЗАГС станет юбилейным, 50-м объектом, восстановленным в Мариуполе силами Санкт-Петербурга с 2022 года. Список уже отстроенных объектов включает: 4 детских сада, 3 школы, детская и взрослая поликлиники, онкологический центр, реабилитационный центр для детей-инвалидов. Кроме того, реконструированы 8 многоквартирных домов, общежитие, а также драматический театр, памятник Александру Невскому, Свято-Троицкий храм, монумент «Мариуполь — город воинской славы» и филиал Музея обороны и блокады Ленинграда, несколько парков, скверов и фонтанных комплексов.