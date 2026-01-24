Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали вторую за день машину скорой помощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника вторую за день машину скорой помощи — бригада медиков ехала на вызов в Энергодаре Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написало региональное Министерство здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

«В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи во время вызова. К счастью, медицинские работники не пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее 24 января сообщалось, что в Херсонской области ВСУ совершили атаку по машине скорой помощи, которая пыталась попасть к тяжелобольному. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, все члены медицинской бригады погибли.

В Министерстве иностранных дел России назвали убийство медиков военным преступлением, ответственность за это преступление «будет лежать на Зеленском и его клике».