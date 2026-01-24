ВСУ атаковали вторую за день машину скорой помощи

«В Энергодаре беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи во время вызова. К счастью, медицинские работники не пострадали», — говорится в сообщении.
Ранее 24 января сообщалось, что в Херсонской области ВСУ совершили атаку по машине скорой помощи, которая пыталась попасть к тяжелобольному. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, все члены медицинской бригады погибли.
В Министерстве иностранных дел России назвали убийство медиков военным преступлением, ответственность за это преступление «будет лежать на Зеленском и его клике».