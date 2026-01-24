ВСУ атаковали вторую за день машину скорой помощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника вторую за день машину скорой помощи — бригада медиков ехала на вызов в Энергодаре Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написало региональное Министерство здравоохранения.