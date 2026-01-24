Силы ПВО сбили девять БПЛА над Белгородской и Курской областями

«С 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пять беспилотников были сбиты над Белгородской областью и четыре — над Курской.
За ночь с 23 на 24 января средствами ПВО были ликвидированы 75 БПЛА над регионами России. Уточнялось, что 46 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, над Белгородской — 22. Еще три БПЛА сбили над территорией Республики Крым, два — над Курской областью. По одному беспилотнику ПВО ликвидировали над Воронежской и Брянской областями.