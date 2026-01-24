Силы ПВО сбили 9 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

ВСУ предприняли еще одну безуспешную попытку атаковать российские регионы. Силы ПВО ВС РФ уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями в течение восьми часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, пять украинских БПЛА были уничтожены российскими военными над Белгородской областью, еще четыре ликвидировали над Курской областью.
«24 января с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Белгородской области и четыре — над территорией Курской области», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.
Накануне KP.RU писал, что в силы ПВО за сутки сбили 137 беспилотников ВСУ над регионами России. Также были сбиты 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
А в ночь на 24 января над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ.
Над Белгородской областью в ночь на 24 января силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ.