В Белгороде произошел самый массированный обстрел ВСУ

В Белгороде после массированного обстрела повреждены объекты энергетики.

Источник: Комсомольская правда

В Белгороде произошел самый массированный обстрел украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по региону.

«Произошёл самый массированный обстрел города Белгорода. Предварительно, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетики. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места», — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что в результате обстрела возникло возгорание в хозпостройке, которое сотрудники МЧС уже локализовали. Также произошло возгорание в одном из дворов города из-за падения обломков.

В селе Таврово в результате падения обломков повреждены крыши двух частных домов. На данный момент все службы работают над ликвидацией последствий обстрела и устранением повреждений.