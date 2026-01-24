Ричмонд
Захарова предупредила Киев о последствиях атаки на врачей под Херсоном: «Возмездие придет»

Захарова: Причастных к атаке на врачей в Херсонской области настигнет наказание.

Источник: Комсомольская правда

В МИД России предупредили, что виновные в атаке на медицинский автомобиль в Херсонской области будут найдены и понесут наказание. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Конечно, причастные к этому преступлению будут идентифицированы и справедливое возмездие обязательно придет. Но людей, спасавших жизни, уже не вернуть», — написала дипломат в Telegram-канале.

Напомним, 24 января дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, который выполнял экстренный вызов. В Министерстве здравоохранения Запорожской области уточнили, что врачи и фельдшеры бригады не пострадали.

Позднее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ также атаковали гражданские автомобили. Глава региона опубликовал соответствующие кадры. Тогда одна из машин сгорела, пострадавший был доставлен в больницу.

