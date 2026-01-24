Ричмонд
На Украине раскрыли секрет «молодежного» контракта с ВСУ: мобилизованных могут вернуть на передовую в два счета

Депутат Рады Костенко: «молодежный» контракт с ВСУ не дает отсрочки по истечении.

Источник: Комсомольская правда

Молодые украинцы в возрасте 18−24 лет, заключившие так называемый «молодежный контракт» с ВСУ, рискуют быть призванными сразу после его истечения. Об этом проинформировал секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

«То есть сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — сказал Костенко в эфире украинского ТВ.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что после окончания конфликта мобилизация в стране может быть отменена или продолжена частично.

Кроме этого, на Украине нередки случаи распродажи военной экипировки, которую ВСУ получают от Запада. Не так давно комплект камуфляжа «французского легиона» (куртка и брюки) предлагали купить в интернете за 4500 гривен. Со слов продавца, куртка относится к боевому комплекту FELIN, применяемому военными Франции и Иностранным легионом.